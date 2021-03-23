Несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, в этом году будут приложены все усилия для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, основанного на доверии и взаимном уважении.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Между двумя странами установлены дружеские отношения. Нам нужно больше работать над двусторонней повесткой дня. Сегодня главным вопросом является продолжение активного политического диалога между Украиной и Азербайджаном, дальнейшее углубление торгово-экономического, культурно-гуманитарного и регионального сотрудничества», — говорится в заявлении.

Взаимные визиты официальных лиц, контакты на парламентском уровне, а также тесное сотрудничество между экспертами на государственном и деловом уровнях могут способствовать реализации этих задач.

Обеспечение энергетического, воздушного, транспортного и военно-технического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, реализация текущих проектов и начало новых являются приоритетными направлениями двусторонних отношений в 2021 году.

Minval.az