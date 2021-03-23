Суд в Ереване по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна вновь отложен ввиду того, что адвокаты в знак протеста покинули зал заседаний. Это произошло после того, как судья Анна Данибекян отказалась рассматривать ходатайство защиты экс-президента об отводе прокурора Геворка Багдасаряна.

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Более того, отклонив обсуждение ходатайства, судья объявила, что суд приступает к обсуждению заключительной части обвинительного заключения. После этого адвокаты Кочаряна дружно покинули суд, сказав, что «не хотят участвовать в цирке». Данибекян в ответ заявила, что на следующем заседании обсудит вопрос применения санкций в отношении юристов за дисциплинарное нарушение. Следующее заседание состоится 30 марта в 13:00.

Уже у здания суда адвокат бывшего президента Айк Алумян пояснил журналистам, почему они решили покинуть зал суда. По его словам, еще некоторое время тому назад сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о том, чтобы суд запретил адвокатам представлять ходатайства вообще.

Прокуроры тем самым считали, что постоянные ходатайства защиты откладывают судебное следствие. Данибекян отклонила ходатайство прокуроров, однако сегодня она фактически поступила в соответствии с этим ходатайством.

«По сути Данибекян, формально отклонив ходатайство адвокатов, запретила нам выступать с какими-либо ходатайствами», — сказал Алумян (цитата по «Спутнику»).

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

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