Конституционный суд Армении решил провести в закрытом режиме обсуждение иска бывшего президента Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции, касающегося конституционности статьи 300.1-й Уголовного кодекса (свержение конституционного строя) Основному закону страны.

Судьи Аревик Петросян и Грайр Товмасян предлагали открытое обсуждение, ссылаясь на общественный резонанс дела. После бурных дискуссий было решено провести голосование, в итоге четверо судей выступили за открытое обсуждение, еще четверо — против, пишет «Спутник».

Решающим оказался голос председателя КС Армана Диланяна, который также настаивал на закрытом обсуждении. Решение в конце концов было принято в пользу закрытого формата.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

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