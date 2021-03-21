Пользователи Facebook напомнили премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заявившему о покупке у России Су-30 без ракет, что он летом 2020 говорил о полете тех же истребителей с ракетным испытанием, пишет РИА Новости.

Накануне Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook. При этом он сказал, что «самолет был доставлен в мае», хотя ранее заявлял о доставке боевой авиации в конце декабря 2019 года. Ответственность за это он возложил на прежние власти. По его словам, если бы прежние власти приобрели самолеты раньше, то нынешние успели бы купить ракеты.

В Facebook распространяется скрин записи Пашиняна в той же соцсети от 3 июля 2020 года, в котором тот утверждает, что Су-30СМ провели первые тренировочные полеты с «боевым поражением», произведя испытания ракет класса небо-земля для «наступательных действий». Он тогда добавил, что «все цели были поражены с высокой точностью».

О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты «воздух — воздух» дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.

Minval.az