Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели боеприпасов.

«Нас обвиняют в том, что мы не приобрели достаточное количество вооружения, обвиняют, что купили самолеты. Да, мы купили самолеты и, да, не успели до войны купить ракеты. Но купили бы самолеты вы (прежние власти — ред.), а мы бы купили ракеты», — сказал Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области республики в субботу.

В ноябре 2020 года Минобороны Армении выступило с опровержением заявлений бывшего главного военного инспектора страны генерал-полковника Мовсеса Акопяна о неправильной подготовке к конфликту в Нагорном Карабахе. В Минобороны назвали неверными утверждения о том, что купленные самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов, а комплексы «Оса» не применялись.

При этом в распространенном ведомством тексте опровержения говорилось, что «заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну».

Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении 18 ноября 2020 года, заявил на пресс-конференции, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром Пашиняном.

«Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы «Оса». Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты «Су», я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам», — сказал тогда Акопян.

Между тем, Пашинян назвал безосновательными обвинения Акопяна.

«Премьер Армении считает все обвинения господина Акопяна в свой адрес вымышленными и нелепыми. Эти обвинения изучаются на предмет ложного доноса, после чего будет принято решение», — заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян в фейсбуке.

Minval.az