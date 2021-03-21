Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поздравила азербайджанцев-граждан Грузии с праздником Новруз.

Министр прибыла в Марнеули, где посетила 2-ю государственную школу. Здесь молодежное самоуправление школы провело торжественное мероприятие.

В рамках мероприятия была представлена выставка художественных работ на тему праздника Новруз. Участникам выставки министр вручила символические подарки.

Также были исполнены грузинские и азербайджанские традиционные народные музыкальные и хореографические номера.

Тея Ахвледиани поздравила учеников, педагогов и администрацию школы с праздником Новруз-Байрам, поблагодарила за организацию мероприятия и пожелала успехов.

«Этническое и культурное разнообразие Грузии – это богатство нашей страны и источник силы. Культура и традиции этнических групп, проживающих в нашей стране, являются важной составляющей частью общей культуры Грузии», — заявила Ахвледиани, слова которой приводит «Репорт».

Minval.az