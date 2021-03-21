Я имел неосторожность выразиться о Шуше, чего, конечно, не стоило так делать. Об этом вчера, 20 марта, во время визита в Арагацотнскую область заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сделанное им несколько месяцев назад в парламенте заявление о Шуше.

«Сегодня эти люди превратились в самых рьяных защитников Шуши, так сказать. Кто бывал в Шуше в 2020 году? За 30 лет что мы сделали в Шуше? Такова реальность. Да я выбрал неправильную формулировку, но по содержанию не сказал ничего неправильного, потому что их Шуша не была в Карабахе, их Шуша была в Швейцарии и Баден-Бадене. Давайте поедем в Италию, давайте поедем в Париж, давайте поедем на греческие острова, давайте поедем в Баден-Бадены и увидим их не мрачную Шушу. Они построили свою Шушу во всех уголках мира, но как можно дальше от Шуши», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

В ответ на наблюдение одного из граждан о том, что Рубен Айрапетян построил там дом, Пашинян сказал: «Да, правда. Обманули одного олигарха, там заставили построить дом или не обманули. Не знаю. Такова реальность».

Отметим, что 20 января, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян задался вопросом, являлся ли Шуша армянским городом, поскольку до начала конфликта 90% его населения составляли азербайджанцы.

Minval.az