Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 16 га территории, 7 км дорог. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1724 га территории, 536 км дорог, 1616 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25249 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az