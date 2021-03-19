Уже с 20 марта белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновит полеты в Баку. С субботы снова будут осуществляться регулярные рейсы из белорусской столицы. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Из Минска в столицу Азербайджана самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.

Вылет из белорусской столицы запланирован на 23:00, прибытие в Баку – в 3:20 по местному времени.

Важно заметить, что из Баку в Минск самолеты «Белавиа» осуществляют рейсы уже с 4 декабря. Однако с завтрашнего дня пассажиры смогут спокойно путешествовать по обоим направлениям.

«Белавиа» напоминает своим клиентам, что перед покупкой билета следует уточнить, имеются ли ограничения на въезд или выезд в стране назначения.

Minval.az