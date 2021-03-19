Новый маршрут транспортировки российского газа в Армению по территории Грузии будет действовать с 18 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года. И связано это с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье». Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения», отвечая на официальный запрос.

В компании подчеркнули, что поставки российского газа в Армению осуществляются в рамках контракта, заключенного между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения».

«Согласно условиям контракта, ЗАО «Газпром Армения» принимает природный газ на газоизмерительной станции «Красный Мост» на территории Грузии. В этой части никаких изменений не произошло. Планирование маршрута транспортировки природного газа до газоизмерительной станции «Красный Мост» не входит в компетенцию ЗАО «Газпром Армения», — говорится в ответе.

В компании отметили, что согласно сведениям, полученным от ООО «Газпром экспорт», маршрут транспортировки российского газа по территории Грузии изменен с 18 марта 2021 года, что связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» в период с 18 марта по 15 апреля 2021 года и с целью выполнения контрактных обязательств по поставкам природного газа в Армению.

Что же касается запасов природного газа в Армении, то в компании отметили, что они имеют стратегический характер, используются для регулирования суточных и сезонных неравномерностей поступления и реализации «голубого топлива», а также в случае аварий и других экстренных ситуациях, и не рассчитаны на покрытие нехватки поставок в таких объемах.

Minval.az