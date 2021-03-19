Состоялся долгожданный брифинг Оперативного штаба при Кабмине, в ходе которого гражданам Азербайджана был сделан приятный предпраздничный сюрприз: СМС-выходов из дома в праздничные дни не утвердили, дороги из районов в Баку по-прежнему открыты, салоны красоты и рестораны, так что праздник весны не будет омрачен ограничениями. Правда, карантинный режим продлили до 1 июня, но это не страшно: просидели в этом режиме почти год, и пара заключительных месяцев только ума прибавит.

Тем более что в ходе брифинга помощник президента Шахмар Мовсумов отметил, что никаких других ограничений вводиться не будет, добавив при этом, что основная причина продления карантина — рост числа случаев инфицирования. Кроме того, по его словам, существует серьезная обеспокоенность, так как в Азербайджане обнаружен британский штамм. Но так или иначе, за последний год в Азербайджане возможности системы здравоохранения увеличились, были приобретены технологии, продвинутое медицинское оборудование, применяемое в период пандемии коронавируса во всем мире, граждане вакцинируются.

Мовсумов также отметил, что если заполняемость коек в больницах увеличится, то властям придется пойти на крайние меры, и ввести особый ужесточенный режим и строгие ограничения.

Но прибавят ли ума три лишних карантинных месяца, которые нам предписаны Оперштабом? Это уже целиком и полностью зависит от сознательности граждан, не желающих соблюдать правила карантинного режима. На самом деле все мы ждали совсем другого решения, особенно с учетом роста шкалы заболевших в последние дни. И подарок, сделанный нам всем в ходе брифинга, должен послужить и уроком, и предупреждением: халатность и равнодушие к карантинному режиму в стране может привести к строгим ограничениям. Они нам нужны, спрашивается, ограничения эти? Ведь смертельно надоело тратить деньги на манатные такси или запихиваться в переполненные автобумы, когда при тщательном соблюдении гражданами правил давно бы в стране уже открылось метро, заработал бы транспорт в выходные дни, в скором времени мы бы уже даже смогли снять маски. И все это, несомненно, было бы, но увы… Некоторые граждане несерьезно подошли к пандемии, было много недоверия – как к существованию вируса в начале пандемии, так и к вакцинированию сегодня.

И потому, чтобы поскорее выбраться из цепких лап пандемии и вернуться к нормальной привычной жизни, нам всем следует задуматься и поменять свой взгляд на ситуацию. Оперштаб предупредил. А мы обязательно должны сделать выводы.

Яна Мадатова

Minval.az