До последнего времени пальма первенства в жестких выражениях в адрес Кремля принадлежала президенту США Рональду Рейгану, назвавшему СССР «Империей зла». Теперь появилась новая «рубежная точка». Журналист телеканала ABC News прямо спросил у президента США Джо Байдена: «Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» На что Байден ответил: «Ммм, хм, да». В том же интервью АВС была затронута еще одна болезненная для Москвы тема — вмешательство РФ в президентские выборы 2020 года в США, когда Кремль, если верить обнародованному несколькими часами ранее докладу американских спецслужб, вновь попытался помочь Трампу победить. Байден, комментируя этот вопрос, открыто пообещал, что «он (Путин — Minval.az) заплатит». Напомнил, что поднимал этот вопрос в ходе своего разговора с президентом РФ: «Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы»».

После такого «обмена любезностями» мир замер в ожидании: что дальше? Как на беспрецедентные заявления Байдена ответит Кремль? Пока Москва отозвала для консультаций своего посла из Вашингтона, и Мария Захарова уже комментирует, что теперь «американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?»

Автора этих строк трудно отнести к фан-клубу Владимира Путина. И вряд ли имеет смысл в который уже раз напоминать, откуда прилетали в Армению самолеты с оружием, из которого потом стреляли в нас, и кто сегодня обещает Еревану помочь восстановить армию, не дожидаясь, пока там откажутся от реваншизма. Важно другое. Президенты США с момента начала «холодной войны» дифирамбов СССР не пели. Но даже хрестоматийное «Империя зла» Рональда Рейгана все же представляло собой «оценочное суждение». А вот «убийца» — это уже прямое обвинение, которое вообще-то надо доказать в суде. И не только при помощи независимых расследований. Или хотя бы пояснить, о ком и о чем речь — о деле Скрипалей, попытке отравить Навального, бомбардировках Алеппо или еще о чем-нибудь. Подобные обвинения не высказываются в интервью в ответ на вопрос журналиста в виде «ммм, хм, да». И самое главное, после столь жесткого заявления должны следовать соответствующие действия «в поле»: отказ от дипломатических контактов с самим Путиным и его окружением, разрыв дипломатических связей и т.д. Но всего этого нет, и еще Байден в том же интервью рассуждает о сферах, где США ведут с Россией диалог.

Тем более показательна и реакция России. Где отозвали посла для консультаций, заявили, что не вмешивались в выборы, и официально обозначили, что ждут ясности от США. Постаравшись максимально «заштриховать» личное оскорбление в адрес Путина.

И как теперь все это понимать?

Понятно, что жесткой конфронтации между двумя странами в ближайшие часы не будет, но в то же время ужесточение курса Вашингтона в отношении РФ тоже, в общем-то, предопределено.

Азербайджан в этой связи занимает особое положение. Наша страна не является чьим-то форпостом, а значит, не станет и разменной монетой в чьей-то игре. Более того, как показали события последних лет, Азербайджан под руководством своего президента Ильхама Алиева проводит действительно независимый внешнеполитический курс, основанный на собственных национальных интересах, и не позволяет втянуть себя в рискованные геополитические игры. Но тем не менее рост геополитической напряженности отражается на всех. Особенно если за «обменом любезностями» последует «обмен ударами», в том числе в тех регионах, где интересы РФ и Запада входят в жесткий клинч. А это и Сирия, и Ливия, и Грузия, и Украина. Наконец, во всех этих регионах активнее других действует Турция.

Но есть еще одна сторона вопроса. Где не обойтись без небольшой ретроспективы. Рональд Рейган не просто назвал СССР «Империей зла» — он еще и приступил к планомерному «расшатыванию башен Кремля», прежде всего в экономической сфере, где в ход шло все, от «гонки вооружений» до игры на ценах на нефть. И, хотя президентские полномочия Рейгана истекли в 1988 году, в 1989 году мир увидел падение Берлинской стены, а в 1991 — распад СССР. А вот как далеко готов здесь зайти Байден уже не на словах, а на деле, ясности нет. С учетом его политического прошлого — тем более. Байден, напомним, занимал пост вице-преэидента США в команде Барака Обамы, когда Вашингтон, назовем вещи своими именами, не стал реагировать должным образом на «пятидневную войну» России против Грузии, и предпочел этому попытку «перезагрузки» отношений. «Рестарт», как известно, не помог, а выводы из того, как США попросту сдали Грузию, остались. Да и поведение Вашингтона в 2014 году, в ответ на аннексию Крыма и войну на Донбассе, было далеко не «рейгановским».

Теперь, конечно, лексикон у Байдена другой. А вот изменилась ли его политика, и если да, то насколько, станет понятно уже в ближайшее время. Потому как от президента США в такой ситуации и сторонники, и противники будут ждать куда большего, чем «ммм, хм, да».

Нурани

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