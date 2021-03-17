Поиски тел и останков погибших в Карабахе в среду не дали результата. Об этом пишет «Спутник».

Отмечается, что поиски проводились в районе Гадрута, где работа осложнялась из-за снежного покрова.

Поиски продолжатся в четверг, 18 марта.

Minval.az