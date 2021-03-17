В Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Новруза.

Церемония была организована музеем при содействии посольства Азербайджана в Грузии, сообщает «Репорт».

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Турции Фатма Керенли, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, представители посольств Казахстана и Туркменистана, мэрии Тбилиси, парламентарии и представители ряда государственных структур.

В зале, украшенном азербайджанскими национальными орнаментами, гостям были продемонстрированы ковры, хонча, предметы обихода, сладости и блюда национальной кухни. Гости мероприятия выступили с поздравлениями. Также в исполнении ансамблей «Джейран» и «Сарван» были представлены азербайджанские национальные танцы, исполнена народная и ашыгская музыка.

Minval.az