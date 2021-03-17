Премьер-министр Армении Никол Пашинян через своего бывшего пресс-секретаря Владимира Карапетяна договорился с азербайджанской стороной, что памятник Гарегину Нжде, установленный в Карабахском регионе Азербайджана, будет снесен. Об этом сообщает «Москва-Баку» со ссылкой на армянские Telegram–каналы.

Сообщается, что узнав об этом решении, люди из ближайшего окружения Пашиняна сказали ему, что это может повлечь к очень серьезным последствиям.

В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что отношения с Алиевым сейчас важнее, чем мнение общества.

Minval.az