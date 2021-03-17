Ирина Влах, глава Гагаузии встретилась с г-ном Гудси Дурсун оглы Османовым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Азербайджан в Молдове, сообщает издание «Гагаузинфо».

Башкан проинформировала г-на посла об этапе реализации работ и сроках сдачи в эксплуатацию культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге, возведенного при финансовой поддержке Фонда имени Гейдара Алиева.

Открытие объекта запланировано на первую половину 2021-го года. Глава Гагаузии выступила с инициативой о придании комплексу имени Гейдара Алиева.

Ирина Влах и Посол Азербайджана обменялись мнениями об эволюции эпидемической ситуации и о необходимости реализации широкой кампании вакцинации, как о единственном выходе из эпидемии.

В ходе встречи Башкан и г-н Гудси Дурсун оглы Османов обсудили также предстоящий визит Главы Автономии в Азербайджан, в рамках которого планируется подписание соглашения о сотрудничестве между АТО Гагаузия и Габалинским районом.

Minval.az