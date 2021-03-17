10 ноября 2020 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России было подписано совместное заявление о прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Но Армения уже в третий раз за 4 месяца грубо нарушает эти мирные договоренности, а также международное право.

Первый раз был ещё в ноябре-декабре. Тогда отдельные армянские диверсионные отряды взяли чуть ли не за правила «забредать» на территорию Азербайджана, а потом объявлять себя «потерявшимися военнослужащими». И ничего, что при этом они убивали азербайджанских солдат и гражданских лиц. То есть, это были настоящие террористические акты. Так, 26 ноября в селе Сур Ходжавендского района в результате нападения армян на военных ВС Азербайджана, три азербайджанских военных погибли, двое были ранены. 8 декабря террористы устроили вооруженную провокацию в Гадруте, обстреляв азербайджанских солдат. Двое азербайджанцев ранены, 1 погиб. Армяне также напали на сотрудников оператора сотовой связи Azercell, занимавшихся установкой оборудования, один из них был ранен. Тогда, чтобы предотвратить гибель людей ВС Азербайджана провели антитеррористическую операцию. Боевики были взяты в плен и отвечают согласно закону.

Вторым нарушением было не предоставление Арменией карт минных полей Карабаха. Они не только превратили Нагорный Карабах в руины, разрушив все на своём пути, но ещё и заминировали земли, на которых не жили. И до сих пор руководство Армении не отдало Азербайджанской стороне карты этих заминированных территорий. А без них постоянно гибнут невиновные граждане. Так, начиная с 10 ноября, жертвами подрывов на минах в Карабахе стали 14 граждан Азербайджана — 5 военнослужащих и 9 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 52 военнослужащих и 8 гражданских.

И вот сейчас Армения пытается разместить своих военных на признанных на международном уровне территориях Азербайджана. Производится скрытая доставка армянских военнослужащих из Армении в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору в гражданской одежде и на гражданском транспорте в обход контроля российских миротворцев. Данный факт был зафиксирован независимыми СМИ. Более того в сообщениях международных медиа говорится, что путем обмана или насильно личный состав ВС Армении привлекается к военной службе в Нагорном Карабахе. Это вызывает недовольство как самих военных, так и их семей. Также все это является грубым нарушением международных обязательств Армении, в особенности обязательства по уважению и соблюдению суверенитета и территориальной целостности государств.

Все эти действия направлены на нарушение стабильности в регионе и в связи с этим министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов каждый раз писал письма генсеку ООН Антониу Гутерриш с просьбой обратить внимание на поведение армянской стороны, на все её провокации, на то, что гибнут невиновные граждане Азербайджана, нарушается мирный договор от 10 ноября и международное право. И эти письма были распространены как документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, что является большим успехом. Можно надеяться, что международные организации предпримут необходимые меры в отношении Армении и она прекратит свои провокационные незаконные действия.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османов.

Minval.az