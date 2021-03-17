Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) отметил наступающий праздник прихода весны, обновления и природного пробуждения — Новруз.

Как говорится в сообщении Конгресса, на праздничном вечере присутствовали посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов и председатель Гагаузской общины в Молдове Николай Терзи.

Приветственным словом открыл вечер председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов. Выступил с поздравительными словами и посол Гудси Османов. Также в онлайн режиме прозвучали поздравления в адрес азербайджанской и гагаузской диаспор от депутата Великого национального собрания Турецкой Республики Шамиля Айрыма и депутата Милли Меджлиса Азербайджана Сабира Рустамханлы.

Из-за ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса, диаспора не смогла собраться в полном составе. Согласно установленному властями лимиту в нем приняло участие до 20 человек. «Необходимость отметить праздник в таком узком кругу сделала вечер по-домашнему уютным и атмосферным. Надеемся, что в следующем году КАМ отметит Новруз так, как и полагается отмечать этот праздник – со всей диаспорой: шумно, ярко и с фейерверком эмоций. Мы тепло поздравляем всех с наступающим Новрузом!», — отмечается в сообщении диаспоры.

Minval.az