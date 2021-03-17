В Германии — новая провокация против Азербайджана. Депутатов бундестага от правящей ХДС/ХСС — Акселя Фишера, Марка Хауптмана и Томаса Барайса — обвиняют в коррупции. Расследование ведет прокуратура, дома у Хауптмана уже прошли обыски. Одного из них — Марка Хауптмана — вынудили отказаться от депутатского мандата. А в сухом остатке у обвинения — излишняя, по чьему-то мнению, дружба с Азербайджаном. Как теперь интригующим тоном рассказывает DW, Хауптман владеет газетой Südthüringen Kurier, и там — какой ужас! — публиковалась реклама азербайджанского гранатового сока и туров в Азербайджан. Были и редакционные статьи, которые кто-то счел излишне проазербайджанскими. Аксель Фишер не стал поддерживать «наскоки» на Азербайджан в ПАСЕ, и это тут же сочли основанием для подозрений: а вдруг ему кто-то что-то за это обещал?

Но самое страшное преступление, по версии организаторов судебного скандала, совершил Томас Барайс. Он — неслыханное дело! — в начале пандемии коронавируса COVID-19 настоял на отправке в Азербайджан аппаратов ИВЛ. Не то чтобы при этом были нарушены немецкие законы — просто кому-то в Берлине это не понравилось. И еще «Немецкая волна» интригующим тоном добавляет: в 2019 году Барайс посещал Азербайджан в составе экономической делегации и был на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева! И вообще, Азербайджан сегодня работает над улучшением своего имиджа в Европе!

И как это все понимать? Может быть, в ФРГ такие строгие антикоррупционные правила? Как говорится, вашими бы устами. Герхард Шредер, который в бытность свою канцлером подписал с Россией соглашения о «Северном потоке», а затем пересел в весьма высокооплачиваемое кресло в совместном с РФ газовом консорциуме, с точки зрения немецкого правосудия, никакой не коррупционер. Никто даже не подумал обвинить в чем-то депутата бундестага Альберта Вайлера, который лоббировал и лоббирует в Германии интересы Армении, посещал без согласия Азербайджана оккупированный Карабах, а еще…лоббирует интересы АО «Кронимет майнинг», работающей на Зангезурском медно-молибденовом комбинате. Осенью 2018 года в Германии все же грянул скандал с «армянской мафией» —но не возымел никаких политических последствий. Дело на удивление быстро замяли. В ноябре 2019 года грянул «эмигрантский скандал» — выходцы из Азербайджана, живущие в ФРГ в статусе политических беженцев, наладили неплохой бизнес на «незаконном миграционном сопровождении». То бишь за несколько тысяч евро брались обеспечить своим «клиентам» статус беженца и пособие — готовили «легенду», фабриковали «документы», натаскивали перед собеседованиями… Такая «цепочка» даже теоретически не могла существовать без коррупционного звена уже в немецких структурах власти, но расследование «прикрыли». Наконец, в ноябре 2009 года немецкие таможенники в рамках крупной международной операции обнаружили в грузовом терминале франкфуртского аэропорта 218 бронированных пультов управления для вентиляционных систем. Этот груз, отправленный в Иран одной из российских фирм, был задекларирован как гражданское оборудование. Но такие пульты управления применяются на подземных военных объектах или в бункерах. Груз, правда, конфисковали, но дело замяли.

А теперь Томаса Барайса готовы пригвоздить к позорному столбу за то, что он содействовал поставке в Азербайджан аппаратов ИВЛ. И как это понимать? Если кто упустил из внимания: аппараты ИВЛ — это исключительно гуманитарная деятельность. Здесь нет ни санкций, ни ограничений на экспорт. Но то, что их отправили именно в Азербайджан, на берегах Шпрее сочли чем-то недопустимым. И вот интересно узнать: в ФРГ считают, что для азербайджанцев ИВЛ — это недопустимая роскошь? И, согласно немецким представлениям о правах человека, гражданам Азербайджана надлежит умирать от коронавируса, не полагаясь на аппараты ИВЛ? А против тех, кто этот запрет нарушает, устраивать травлю? Здесь уже не получится не вспомнить ставший уже современной классикой рассказ Магсуда Ибрагимбекова «За все хорошее — смерть», герой которого, бакинский мальчишка, не без оснований убежден, что «если фашисты обещают смерть, то это непременно за что-то хорошее». Конечно, по сравнению с гитлеровским рейхом в ФРГ многое изменилось, и за все хорошее теперь не смерть, а всего лишь суд, но, похоже, прежней осталась не только мелодия гимна. Выходит, не так уж и неправ был Анатоль Имерманис в своем «Гамбургском оракуле», говоря о «рвущейся по швам лайковой перчатке правового государства, из которой беззастенчиво вылезал волосатый кулак со знакомой татуировкой».

Но если оставить литературу и вернуться к политическим реалиям, то уже не остается сомнений: в Германии дан старт срежиссированной кампании против Азербайджана. Где развязана самая настоящая «охота на ведьм» — то есть на местных политиков, которые выступают за развитие связей с Баку. А если приглядеться повнимательнее, то получается, что в Германии многие ну никак не могут смириться с реалиями, возникшими после победы Азербайджана в Карабахской войне. Интервью посла ФРГ в Азербайджане Вольфгана Манинга, вызвавшее резкую критику в Баку, дает здесь понятную пищу для размышлений. Более того, посольство ФРГ всячески избегает участия в поездках на ранее оккупированные, а ныне освобожденные земли Азербайджана, или же отправляет для участия в них дипломатов самого низкого ранга, что уже является нонсенсом в дипломатии. А это уже повод задать вопрос: что так не нравится немецким дипломатам? Восстановление территориальной целостности Азербайджана? То, что Армению вышвырнули пинком с чужих захваченных земель? То, что немецкие инвесторы Зангезурского ММК потеряли возможность наживаться на ворованном золоте? И да, задумались ли и в дипмиссии, и в МИД ФРГ, что расстановка сил в регионе изменилась, и прежняя высокомерная дипломатия, привычная для многих европейских стран и структур, прежнего успеха иметь уже не будет?

В заключение добавим: Minval.az обратился за разъяснениями в посольство ФРГ в Азербайджане. И направил немецким дипломатам свои вопросы:

В ФРГ подвергается прокурорскому преследованию депутат бундестага Томас Барайс, которого прямо обвиняют в том, что он организовал поставку в Азербайджан в связи с началом пандемии коронавируса аппаратов ИВЛ. Насколько преследование за подобный гуманитарный шаг согласуется с этическими нормами и международным гуманитарным правом?

Вместе с ним внимания прокуратуры удостоились еще два депутата — Аксель Фишер и Марк Хауптман, которые также выступают за расширение сотрудничества ФРГ и Азербайджана. Идет ли речь о целенаправленной кампании против Азербайджана?

Какой ущерб нынешняя судебная атака на депутатов Бундестага, сотрудничающих с Азербайджаном, нанесет двусторонним связям ФРГ и Азербайджана?

Заинтересован ли Берлин в расширении сотрудничества с нашей страной? И если да, то почему поездки депутатов в Азербайджан в составе экономической делегации, встречи этой делегации с президентом Азербайджана расцениваются как нечто криминальное, в том числе на сайте «Немецкой волны» — то есть в СМИ, находящемся на государственном финансировании?

На момент подготовки этой статьи ответа от дипмиссии мы не получили. Но, как уверены в Minval.az, общественность Азербайджана имеет право знать, намерены ли вообще в Берлине строить с нашей страной конструктивные отношения или же там выбирают вражду и провокации. И ответить на эти вопросы должно не только посольство ФРГ в нашей стране.

Нурани

Minval.az