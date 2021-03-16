Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 17 га территории, 4 км дорог, 12 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 14 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1673 га территории, 521 км дорог, 1604 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25205 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az