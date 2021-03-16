«И вновь мы на освобожденных землях. Мы едем из Физули в Ходжавендский район. Едем в освобожденный от оккупации Ходжавендский район. Снова становимся свидетелями разрушения всех населенных пунктов вдоль дороги. Все села, города полностью разрушены. К тому же эти разрушения произошли после войны».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский и Ходжавендский районы с первой леди Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в период войны – в период Первой Карабахской войны не было и не могло быть столько разрушений. Именно в период оккупации вероломный враг привел города в такое состояние.

«Это — город Физули. Но от города не осталось никаких следов. Города нет, он разрушен. Его разрушили армяне. Во время оккупации они приезжали и сносили наши здания, уносили камни, крыши зданий, как воры, как грабители. Это — руины города Физули. Пусть сегодня иностранные круги, защищающие Армению, откроют глаза и посмотрят на их зверства. Кого они защищают?!

Ненавистный враг, тридцать лет оккупировавший наши земли, не оставил камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги. Эти дороги не видели асфальта тридцать лет. Вся их пропаганда лживая, вся история сфальсифированная. Они называли себя государством, так называемым «государство Арцах» — пошло к черту. Если это было «государство», то почему ничего не построено? Потому что они знали, что это не их земля. Эта — земля азербайджанцев. Это — освобожденный от оккупации Ходжавендский район», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az