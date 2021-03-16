В Средиземном море нарастает новый кризис, который с полным основанием можно назвать «морским». Как утверждают тегеранские информагентства, иранский контейнеровоз «Шахр-э-Корд», следовавший, как утверждается, из ИРИ в один из европейских портов, получил повреждения в результате детонации взрывного устройства на борту. Возникшее возгорание было локализовано, никто не пострадал. Вначале на инцидент откликнулись иранские СМИ, назвав его терактом и заявив, что подобные акты в море приравниваются к пиратству. А теперь уже и официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выступил с заявлением: «Полученные сообщения подтверждают диверсионную атаку в отношении корабля, что является явным нарушением международного и морского права», — добавив, что «осуществление необходимых шагов для выявления причин этой диверсии включено в повестку дня ряда ведомств».

Но если речь о диверсии, то кто ее возможные «заказчики»?

«Накаленные» отношения Ирана и с США, и с Израилем, и с государствами Персидского Залива ни для кого не секрет. Но такой «комариный укус» очень мало похож на возможный «почерк» спецслужб «серьезных» стран. В таком случае у экипажа контейнеровоза было бы очень мало шансов справиться с возгоранием своими силами, а у судна — продолжить путь. Более того, как показывает, к примеру, нашумевшая история сухогруза Arctic Sea, корабль даже у европейских берегов вполне возможно «взять на абордаж». Можно предположить, что взрыв на борту — результат «работы» иранских «внутренних» террористических группировок. Но и тут не сходится. Судя по терактам с десятками жертв в самом Иране, там тоже вряд ли ограничились бы столь маломощным взрывом.

Наконец, примечательно и другое. В Тегеране утверждают, что следовал контейнеровоз «в Европу», не уточняя, впрочем, куда именно, и на его борту взорвалось взрывное устройство. Но перед этим Телеграмм-каналы, близкие к иранскому флоту, излагали уже другую версию: во-первых, на борту контейнеровоза взорвалась ракета, а во-вторых, произошло все у берегов Сирии — вблизи Латакии.

Здесь можно, конечно, вспомнить «утечку» Wall Street journal, согласно которой, Израиль активно противодействует иранским танкерам, направляющимся в Сирию — как не без оснований полагают эксперты и политики, причем не только израильские, Иран продолжает снабжать Сирию нефтью, поставляя ей миллионы баррелей в нарушение санкций США против Ирана и международных санкций против Сирии. «Шахр-э-Корд», правда, не танкер, а контейнеровоз, но и Иран везет в Сирию не только нефть, но и оружие. А уж как везти в «горячую точку» оружие под видом гражданских грузов и гуманитарной помощи, вряд ли имеет смысл так уж подробно рассказывать. Как и напоминать о нашумевшей авиакатастрофе самолета Caspian Airlines, совершавшего рейс из Тегерана в Ереван — по одной из версий, на его борту сработали детонаторы, которые затем предполагалось переправить в Ливан террористам «Хезболлах».

Но если сегодня официальные лица Ирана, комментируя инцидент, уже уверяют, что контейнеровоз шел «в Европу», а на его борту сработало взрывное устройство, и обещают «ответить» — тогда уже не получится исключать, что уже в ближайшей перспективе Иран может использовать этот инцидент для развязывания собственной диверсионной войны на море. Тем более что подобный опыт у Тегерана есть. Летом 2019 года, как утверждали американские военные, Иран провел целую серию диверсионных атак против танкеров в Персидском Заливе. А 26 февраля в Оманском заливе пострадало от взрыва торговое судно MV Helios Ray, принадлежащее израильской компании — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо обвинил в происшедшем Иран. Теперь же, после озвученной Тегераном трактовки инцидента с «Шахр-э-Корд», можно ожидать и роста числа такого рода атак, и расширения их географии. Под ударом могут оказаться и американские, и израильские гражданские корабли. Изрядную пищу для размышлений дают и недавние антитурецкие заявления иранских дипломатов. От них до атак на гражданские корабли, конечно, дистанция огромного размера, но и дипломаты брали под защиту террористов РКК.

А вот это уже вряд ли может быть безразличным для Азербайджана, Даже если Иран не перенесет свой «морской бой» на Каспий и не посчитает «американскими целями», вполне подходящими для «ответки», нефтяные платформы или еще что-нибудь, такой «морской бой» резко повышает шанс «военного сценария» против Ирана. Где по-прежнему играют на обострение, полагаясь на извечное «не рискнут» и «не посмеют».

А такие расчеты, как показывает текущая политическая хроника, оправдываются далеко не всегда.

Нурани, обозреватель

Minval.az