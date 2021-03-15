Группа карабахских армян во главе с председателем Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артуром Агаджановым выступила с заявлением в связи с разрушением памятников архитектуры и истории в Карабахе в период армянской оккупации.

«Многочисленные визиты азербайджанских и зарубежных журналистов, деятелей искусства и культуры на освобожденные территории в Карабахе вызвали у нас смешанные чувства радости и ностальгии», — отмечается в заявлении.

«Но на увиденных фото и видеокадрах нас поразило удручающее состояние памятников архитектуры и истории в Карабахе. В частности, в полностью разрушенном городе Агдаме было совершено кощунство и трагедия – в период армянской оккупации был разрушен и осквернен комплекс «Имарат», где захоронены карабахские ханы и их потомки. Мало того, что разрушили, разграбили и превратили в свинарник этот уникальный архитектурный комплекс XVIII века, так ещё совершили кощунство — вскрыли могилу поэтессы Хуршид-бану Натаван и унесли ее останки. Она была дочерью последнего карабахского хана, известной поэтессой и меценатом», — подчеркивается в документе, который приводит «Интерфакс».

В заявлении также говорится: «Наши предки — карабахские христиане — имели прямое и родственное отношение к карабахским правителям, к мусульманам. У нас не умещается в голове – как вообще могли допустить такое кощунство – мы сомневаемся в том, что у тех, кто это сделал, есть хоть капля карабахской крови. И вообще такое люди не делают – ведь это чревато проклятием и наказанием свыше для всего рода тех, кто посмел сделать такое кощунство. Ведь Натаван занималась благотворительностью, провела воду в Шушу, и эту воду пили армяне. Как можно быть такими неблагодарными? Благотворительность Натаван и ее творческое наследие приносят пользу не только для мусульман, но и для армян. Ведь эта наша общая карабахская история и наши предки никогда не простят подобного варварского отношения к наследию и светлой памяти карабахских ханов и их потомков».

«От имени карабахских христиан – из рода Агаджановых, Яхшыбековых, Джалаловых, Долухановых и других, решительно осуждаем вандализм и варварство в отношении могилы Натаван, комплекса «Имарат» и вообще всех архитектурных памятников Карабаха. Если бы нас – карабахских христиан-тюрок не изгнали из Карабаха армянские националисты, мы бы никогда не допустили такого варварства, кощунства и позора. Пусть те, кто допустили такое кощунство, не забывают, что это тяжелый грех, который является пятном позора на их род, потомков. Не сомневаемся, что совершившие это кощунство, будут наказаны», — подчеркивается в заявлении.

Minval.az