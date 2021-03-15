Мировым лидером по продажам оружия и военной техники остаются США, а первое место по покупкам вооружений занимает Саудовская Аравия. В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016 по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились: существенное увеличение поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия — США, Францией и Германией — было в значительной степени компенсировано сокращением российского и китайского экспорта вооружений. К таким выводам пришли авторы доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного 15 марта.

Впервые с 2001-2005 годов объем продаж основных видов оружия в период между 2011-2015-м и 2016-20 годами не увеличился. Тем не менее, масштаб торговли вооружениями остается близким к самому высокому уровню со времен окончания холодной войны.

Почти половина поставок оружия из США (47%) приходится на страны Ближнего Востока, основным его покупателем (24%) является Саудовская Аравия. За период с 2011 по 2020 годы американский экспорт вооружений вырос на 15 процентов, что еще больше увеличило разрыв между США и вторым по величине экспортером вооружений — Россией.

Российский экспорт оружия, составлявший в 2016-2020 годах 20 процентов от всех мировых продаж, упал за этот период на 18 процентов (что сравнимо с периодом с 2011 по 2015 годы). Около 90 процентов от этого сокращения объясняется тем, что за прошедшие пять лет на 53 процента снизились продажи российских вооружений Индии.

Третьим в мире продавцом оружия является Франция, в 2016-2020 годах нарастившая объем продаж основных видов вооружений на 44 процента и обеспечив 8,2 процента мирового рынка оружия. Крупные сделки по поставкам Париж заключил с Индией, Египтом и Катаром: на эти три страны приходится 59 процентов французского оружейного экспорта.

Германия по-прежнему остается на четвертом месте среди крупнейших мировых поставщиков оружия. За последние 10 лет страна увеличила экспорт вооружений на 21 процент, на ее долю приходится 5,5 процента мировой торговли оружием. Среди основных клиентов Германии — Южная Корея, Алжир и Египет.

Эксперты SIPRI в своем докладе также коснулись вопроса закупок вооружения Азербайджаном и Арменией. В 2016–20 на Россию пришлось 94% армянского импорта вооружений, в то время как 64% азербайджанского импорта вооружений пришлось на Израиль. 17% вооружений Азербайджан импортировал из России. Оружие, закупаемое Баку у Тель-Авива, в основном — дроны, баллистические ракеты, у России — артиллерийские установки и бронетехника.

Армения же закупила у России в основном боевые самолеты, артиллерийские установки, баллистические ракеты, системы ПВО.

Minval.az