Российские миротворцы обеспечили сопровождение шести колонн ВС Азербайджана:
двух колонн через Лачинский коридор в северном и двух в южном направлениях;
одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении.
Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Об этом сообщает Минобороны России.