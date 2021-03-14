Колбасу длиной более чем в два километра изготовили в сербском селе Турия к ежегодному фестивалю Kobasicijada, сообщает «Спутник».

До пандемии гости фестиваля могли купить себе кусочек этого угощения. А в этом году колбасу разрезали и передали благотворительным организациям, которые угостили бедных людей.

Фестиваль под названием «Кобасициада» (Kobasicijada) ежегодно проводится уже 35 лет подряд. В этом году традиционное изделие оказалось на один метр длиннее, чем колбаса, изготовленная в 2019 году. Колбаса Турия официально вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире за всю историю в 2013 году. Тогда ее длина составила 2029 метров.



Minval.az