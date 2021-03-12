Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 17 га территории, 5 км дорог, 9 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 19 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1640 га территории, 513 км дорог, 1586 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 173 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщает Минобороны России.

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