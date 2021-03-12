Российские миротворцы обеспечили сопровождение шести колонн ВС Азербайджана:
четырех колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях;
одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении.
Осуществлена перевозка российским автомобильным транспортом 144 тонн гуманитарного груза Азербайджана по маршруту Суговушан – Ванк – Кельбаджар.
Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Об этом сообщает Минобороны России.