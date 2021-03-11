Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба, передает РИА Новости. По закону он займет эту должность автоматически.

Согласно армянской Конституции, глава государства в трехдневный срок может вернуть премьеру проект указа об увольнении представителя высшего командного состава, представив свои возражения. Если председатель кабмина их не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. В противном случае указ вступает в силу автоматически.

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