Президент Армении Армен Саркисян во второй раз не подписал предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян также не намерен обращаться в Конституционный суд республики, чтобы оспорить предложенный правительством проект указа о назначении.

«10 марта президент уже обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие касающихся данного вопроса положений закона «О военной службе и статусе военнослужащего» Конституции Армении. Решение Конституционного суда может возыметь существенное значение на правовые регулирования назначения и освобождения от должности начальника Главного штаба», — отметили в пресс-службе президента.

Minval.az