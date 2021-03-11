Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1623 га территории, 508 км дорог, 1577 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25154 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az