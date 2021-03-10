Певец Авраам Руссо приедет в Россию для участия в повторном рассмотрении уголовного дела о своем похищении в 2004 году. Один раз оно уже было прекращено в конце 2019 года, но апелляционная инстанция вернула его обратно, сообщил «Коммерсантъ».

Похищение случилось 31 января 2004 года. Авраам Руссо тогда был уже очень популярен. По версии следствия, экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову не понравилось его дерзкое поведение и отношение к нему. Ведь именно он спонсировал его в начале творческого пути.

Предположительно, он обратился за помощью к племяннику Зауру Марданову, чтобы тот «проучил» Руссо. Мужчина нанял несколько подельников, которые избили исполнителя во время визита к Исмаилову. Они требовали, чтобы тот прекратил работать с продюсером Иосифом Пригожиным, вернулся к покровителю и выступал эксклюзивно для него и его гостей.

Только на следующий день, когда Руссо согласился выполнить все условия, его отпустили. Этот момент является одним из ключевых в деле. В Уголовном кодексе есть примечание к статье 126 «Похищение человека». Если похищенного отпустили добровольно, то фигуранты могут избежать наказания. Прекращение дела в 2019 году произошло с учетом данного пункта.

Впервые о случившемся Руссо заявил только в 2018 году. Было возбуждено уголовное дело, но за время, что шло следствие, 15-летний срок давности по случаю истек. Защита настаивала, что певец не обращался в правоохранительные органы сразу после возможного похищения, а также принял от Исмаилова огромную сумму в валюте.

В феврале 2020 года апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение о прекращении уголовного дела и направила его на повторное рассмотрение. Адвокаты подозреваемых считают, что тем ничего не грозит. Да и на положении Исмаилова это не отразится. Он числится в международном розыске по подозрению в организации убийства двух бизнесменов в Московской области в 2016 году.

Первое заседание по делу Руссо состоится 23 марта. Оно должно было пройти еще летом 2020 года, но вмешалась пандемия. Основной обвиняемый — бизнесмен Заур Марданов — находился на лечении во Франции и до сих пор не смог вернуться в страну из-за отмены регулярного международного авиасообщения. В итоге было решено, что он будет присутствовать в суде дистанционно — по видеосвязи.

А вот Авраам Руссо ради заседания даже прилетит в Россию из США, где живет последние годы с семьей.

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