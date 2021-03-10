Пашинян будет реализовывать проект Зангезурского коридора — в интересах экономического развития Армении.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Пашинян будет реализовывать проект Зангезурского коридора — в интересах экономического развития Армении.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Дата: 2021/03/10 22:42
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
274
В том числе и на высшем уровне
Обнаружено и обезврежено 25154 взрывоопасных предмета
Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с
Это может произойти из-за недостатка инвестиций в добывающую отрасль
Об этом сообщает Минобороны России
Бюджетные поступления по линии Госкомтаможни сократились на 10%
Об этом сообщает Минобороны России
Министерство образования Азербайджана обнародовало последнюю ситуацию