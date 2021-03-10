Российская сторона обеспокоена происходящим в ВС Армении. Об этом пишет армянский интернет-сайт Past.am.

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«Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Согласно официальному сообщению, собеседники коснулись ряда вопросов, связанных с двусторонним военным сотрудничеством, а также миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и других тем.

Однако наш московский источник сообщает, что на самом деле повод для телефонного разговора был один — российская сторона держит в центре внимания события, происходящие с ВС Армении, и выражает обеспокоенность. Шойгу заявил Арутюняну, что они не потерпят развала армянской армии, это они рассматривают как западный план, а посягательства властей Армении на армию как заказанные Западом. Арутюнян попытался заверить, что нет намерения развалить армию, проблема только в Онике Гаспаряне и тех военных, которые вышли против руководства страны.

Однако, согласно нашим источникам, Шойгу достаточно жестко предупредил, что помимо отставки Оника Гаспаряна, другие отставки будут рассматриваться ими сквозь призму разрушения армянской армии, что недопустимо для них, поскольку армянская армия имеет стратегическое значение для России в этом регионе, является армией страны — члена ОДКБ и т.д.», — пишет издание.

Minval.az