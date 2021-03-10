Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также обстановку в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Minval.az