Вооруженные силы Армении, их проблемы и нужды были и остаются в центре постоянного внимания правительства. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в ходе совещания с руководящим составом армянской армии.

Пашинян отметил, что армянское государство и народ проходят тяжкие испытания, и он констатирует, что даже в самую трудную минуту люди помнят и воздают должное всему тому, что делают военные.

«Никто не может недооценивать тот незабываемый вклад, который вносят генералы, офицеры, сержанты и рядовые в укрепление страны», — заявил он (цитата по «Спутнику»).

По словам премьера, в сложившейся ситуации военно-политическому руководству нужно обсудить, проанализировать и ответить на несколько вопросов, и конечно же, сформировать общее видение развития ВС страны. Это видение должно быть основано на знаниях и опыте генералов и офицеров, для которых армия и служба – не просто теоретические термины, а каждодневная работа и служба.

Напомнив, что по закону срок полномочий Оника Гаспаряна как главы Генштаба уже истек, Пашинян поблагодарил его за самоотверженную многолетнюю службу стране. Премьер подчеркнул, что всю свою сознательную жизнь Гаспарян провел в Вооруженных силах.

«Хочу отметить, что мы все вместе продолжаем нести общую ответственность, и я убежден, что мы будем нести ее с честью», — добавил Пашинян.

Глава правительства заявил, что уже представил президенту ходатайство о назначении Артака Давтяна на пост главы Геншатаба. По словам Пашиняна, генерал уже возглавлял ГШ, и все знают его работу и пройденный им путь. Премьер добавил, что более подробно об этом поговорит с военными во время встречи по случаю представления нового начальника Генштаба.

«Хочу попросить всех присутствующих продолжить свою службу в рядах ВС как генералы, офицеры, как столпы структуры, являющейся гарантом безопасности и территориальной целостности Армении. Я верю в вас, я убежден, что службу, которую вы несли, вы несли ее искренне. Эта служба достойна высших похвал и эта оценка никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть пересмотрена», — добавил он.

В нынешний трудный период главной задачей Пашинян видит сохранение единства и сплоченности.

Отметим, что до подписания президентом указа о назначении Давтяна, обязанности главы ГШ исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян.

Minval.az