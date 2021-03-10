Исполняющим обязанности начальника Генштаба ВС Армении назначен замначальника ГШ Степан Галстян. Об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Ранее глава правительства заявил, что уже представил президенту ходатайство о назначении Артака Давтяна на пост главы Геншатаба.

Степан Галстян назначен на должность заместителя генерального штаба ВС Армении 26 января 2009 года. 18 июня 2018 года был переназначен на должности.

В ВС Галстян с 1992 года, в 2003 году был назначен начальником Управления авиации Минобороны. В 2007 году ему присвоено воинское звание генерал-майор. В 2012 году ему присвоено воинское звание генерал-лейтенант. Занимал также должности командира отряда авиации, воинской части, базы.

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