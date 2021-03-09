Сообщения об обнаружении на территории Азербайджана могилы, связанной с историей Грузии, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

В связи с этим были налажены контакты с диаспорой, а также с азербайджанской стороной, и ни один из источников не подтвердил информацию.

Сегодня в грузинской прессе появилась информация об обнаружении на территории Гахского района Азербайджана гробницы с золотыми украшениями, якобы принадлежащими грузинской царице Тамаре, уточняет АПА.

Minval.az