На территориях, почти тридцать лет находившихся под армянской оккупацией, сегодня развевается азербайджанский флаг.

Об этом сообщила грузинский тележурналист, корреспондент телеканала “Mtavari arxi” Нани Сисвадзе в репортаже с освобождённых от оккупации азербайджанских территорий.

«Почти 30 лет эти территории находились под оккупацией армянских вооруженных сил. Через много лет здесь снова развевается азербайджанский флаг. Эти земли уже официально контролируются Азербайджаном»,- приводит ее слова АЗЕРТАДЖ.

Подчеркнув, что каждый неверный шаг угрожает смертью на заминированных территориях, тележурналист Нани Сисвадзе отмечает: “Первым из фронтовых городов мы посетили Агдам. Британский журналист Томас де Ваал в книге “Qara Bağ” назвал Агдам Хиросимой, это действительно город призраков”. До внимания телезрителей доводится, что Агдам полностью разрушен, здесь нет жизни. На телеэкране показаны кадры, отражающие остатки армянской военной техники, в том числе зенитно-ракетного оборонного комплекса, уничтоженного Азербайджанской армией. Журналист отмечает, что в Агдаме серьезно повреждены исторические памятники, мечети, бани, мавзолеи, сообщается, что посетивший мечеть XIX века после 44-дневной войны Президент Азербайджана передал в дар ей священный Коран.

В репортаже приводятся интервью посетивших освобождённые от оккупации азербайджанские территории грузинского политолога, ученого-историка Гурама Мархулиани и исследователя Фонда Радилли Александре Кванахадзе. Они отметили значение 44-дневной Отечественной войны, говорили об армянском вандализме, подчеркнули важность доведения до международной общественности нечеловеческих преступлений, совершенных оккупантами.

В репортаже из города Физули также рассказывается о зверствах армянских агрессоров. Отмечается, что это был один из крупных городов Нагорного Карабаха.

Затем тележурналист посетила Джебраильский район. Она рассказала о семье Эльджана Ширинли, в 2016 возвратившихся в село Джоджуг Марджанлы, 30 лет назад столкнувшейся с ужасами войны. “Армянские танки обстреляли наше село. Мы покинули село с нашим дядей, братом мамы. От страха быть замеченными, не включали фары машины. С большим трудом выбрались оттуда. Но сегодня я счастлив, что мы смогли возвратить наши земли спустя много лет», — сказал он.

В репортаже о Худаферинском мосте на азербайджано-иранской границе также отмечается, что на этих исторических территориях сегодня развевается азербайджанский флаг. «В свое время здесь проходила железная дорога, соединявшая Азербайджан с Арменией, Нахчываном и Турцией. Сегодня планируется восстановление этой дороги», -отмечается в репортаже.

Из Губадлинского района журналист сообщает: “Мы проехали через село армянских беженцев из Сирии. Сейчас здесь расположены азербайджанские военные. В Губадлы разрушены все населенные пункты, жилые дома».

Minval.az