Российскими миротворцами обеспечено сопровождение 6 колонн вооружённых сил Азербайджана: через Лачинский коридор в северном направлении – по одной в районы Минкенд, Пирджахан, в южном направлении – двух в район Хандек, а также одной колонны по маршруту Шуша– Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az