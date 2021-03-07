Гражданские активисты и представители оппозиции начали протестное шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, передает Sputnik.

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Участники акции требуют отставки новоназначенного премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«Нашим основным требованием по-прежнему остается проведение досрочных выборов, но пока наше требование будет выполнено, мы требуем незамедлительной отставки премьер-министра страны, Ираклия Гарибашвили, который является одним из авторов этого ужаса и насилия», — говорит один из участников акции.

Поводом для акции послужила аудиозапись, прозвучавшая в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели» с участием якобы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сына основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили — Беры — и главы специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. В аудиозаписях, по данным телекомпании, идет речь о расправе над неугодными Бере Иванишвили комментаторами в его социальных сетях.

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