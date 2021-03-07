Партия «Лело» требует начать следствие по делу об опубликованной оппозиционной телекомпанией «Пирвели» аудиозаписи, а также отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и начальника Службы госохраны Анзора Чубинидзе.

«В сюжете, показанном в эфир 6 марта 2021 года на телеканале «Пирвели», в котором вышел разговор Беры Иванишвили с Ираклием Гарибашвили и Анзором Чубинидзе, содержатся признаки тяжелейшей организованной преступности.

«Лело» требует:

Немедленно начать расследование по фактам, приведенном в сюжете.

В расследовании должны быть включены авторитетные международные следственные институты.

Для предотвращения воздействия на следствие, в отставку должны немедленно подать премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Специальной Службы госохраны Анзор Чубинидзе.

Участие Ираклия Гарибашвили и его включение в любом формате для «Лело» неприемлемо», сказано в заявлении.

Это заявление партии стало реакцией на сюжет, выпущенный оппозиционной телекомпанией «Пирвели» — в СМИ опубликовали аудиозапись, аутентичность которой не подтверждена.

Как утверждают журналисты, на записи сын основателя правящей партии Бидзины Иванишвили – Бера, обсуждает наказание 15-летнего школьника, оставившего негативный комментарий на странице Беры в Facebook, с Ираклием Гарибашвили – нынешним премьер-министром Грузии. В беседе описывается, как несовершеннолетнего оскорбляли в присутствии соседей и знакомых, после чего он был так напуган, что перестал посещать школу. Авторы сюжета предполагают, что разговор состоялся в 2015 или 2016 году. Проанализировав данные с записи, журналисты также сделали вывод, что у Беры Иванишвили был составлен целый список людей, наказания которых он требовал от высокопоставленных полицейских чиновников.

Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях, его обсуждают тысячи пользователей в Грузии.

Параллельно с выходом сюжета в «Грузинской мечте» состоялось заседание политсовета партии. После этого некоторые представители партии сделали заявления по поводу выпущенных в эфире аудиофайлов. Один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе утверждает, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз разговора, который состоялся еще в 2010 году, то есть до прихода партии Иванишвили во власть.

«Сегодня у нас был с премьером разговор на эту тему. Как видно, речь идет о разговоре, который состоялся, я подчеркиваю, в 2010 году, а не, допустим, в 2011 или 2012, когда Бидзина Иванишвили пришел в политику и появилась партия «Грузинская мечта». Речь идет о нескольких разговорах, может, десятках, которые состоялись в 2010 году, из которых собраны разные фразы и это абсолютная фабрикация… Таким образом, это обычный метод КГБ, посредством этой смонтированной записи осуществляется, к сожалению, информационный террор против нашей общественности. Наверное, мы должны договориться, что такие действия, с чьей-бы стороны они не осуществлялись, чьи бы политические интересы не преследовали, должны быть осуждены и должно быть сформировано такое общественное мнение, что это результат незаконного прослушивания», — заявил Мамука Мдинарадзе.

Minval.az