«Посмотрите, сколько иностранных инвестиций сегодня вкладывается в Азербайджан. Основной фактор здесь – внутренняя стабильность. В программе Doing Business мы находимся на хороших местах».

Об этом заявил президент, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев в своем выступлении на VII съезде партии.

Глава государства отметил, что в настоящее время мы поднялись выше и находимся в числе передовых стран: «Кто-нибудь вкладывает в Армению хоть один манат? Нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать туда деньги. Не вкладывают даже армяне, живущие за рубежом. Почему? Потому что царят хаос, неразбериха, нет стабильности, нет лидера, нет человека, которому можно доверять, чтобы инвестор сказал, да, я доверяю этому государству, этому главе государства и вкладываю средства. В этом году мы привлекли 400-500 миллионов долларов иностранных инвестиций только на возобновляемые виды энергии. Один договор уже заключен, еще один будет заключен в этом или следующем месяце. Они сами предложили это. Семь ведущих компаний вели борьбу за эти проекты. Две из них представили наиболее выгодные для нас предложения. Они построят на собственные средства солнечную и ветряную электростанции мощностью 440 мегаватт. Азербайджанцы будут работать там как в период строительства, так и в период эксплуатации, сколько пользы это нам принесет. Сколько сегодня предложений, связанных с освобожденными землями. Сейчас мы собираем их. Мы должны выбрать лучшие из них. Сегодня ситуация не та, чтобы мы стучались в какие-то двери или же просили кредит у какого-то банка. Я вообще запретил правительству брать иностранные кредиты. Мы должны брать кредиты только на высокотехнологичные проекты, чтобы завозить туда технологии. А то прокладываем дорогу, асфальт наш, битум наш, гравий наш, зачем мы должны брать иностранный кредит? Или же аналогичные проекты. Этот процесс продолжается.

Поэтому внутренняя стабильность является основным фактором. В Азербайджане это есть. Но посмотрите, есть ли она во многих местах в нашем регионе? Нет. Обратите внимание, какие идут процессы, какие происходят разногласия. Из-за рубежа приезжают, чтобы помирить некоторых. Но для чего тогда нужны процессы внутри страны, если кто-то приезжает из-за рубежа, чтобы помирить кого-то? Или же посмотрите на Армению, не будь сейчас помощи извне, она окончательно пропадет, окончательно! И надеяться ей не на что. Нет никаких основ для развития. Никаких основ для внутренней стабильности. Они даже не могут совершить государственный переворот. Сами не знают, то ли совершили его, то ли не совершили. Сегодня армия не подчиняется власти. Президент говорит: я не занимаюсь политикой, не впутывайте меня в эти дела, дайте спокойно жить. Какой позор! Премьер-министр, о нем мне больше ничего не хочется говорить. Посмотрите и на другие места, я имею в виду постсоветское пространство, другие места. Поэтому должна была быть внутренняя стабильность. За счет чего? За счет политики, за счет единства народа и власти. Не за счет силы. И мы добились этого. Одновременно важную роль здесь сыграли вопросы социального обеспечения, социальной справедливости» (цитата по АПА).

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