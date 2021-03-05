Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в помехах по отношению к созданию Зангезурского коридора.

«Мы готовы к сотрудничеству (с Арменией). Сколько раз уже встречались вице-премьеры? Сейчас Армения отказывается сотрудничать. Теперь Армения хочет помешать реализации Зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать», — заявил Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии «Йени Азербайджан» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства отметил, что в настоящее время на столе переговоров уже есть ряд транспортных и коммуникационных проектов.

«Одним из последствий войны, конечно же, является Зангезурский коридор, который сегодня является предметом обсуждения. Зангезурский коридор — историческое достижение. То, что этот вопрос особо отражен в Трехсторонней декларации, является для нас большой политической победой. В настоящее время ведется активная работа по деятельности Зангезурского коридора, есть много предложений, много транспортных и коммуникационных проектов уже обсуждаются, и это будет нашим очередным историческим успехом», — добавил Алиев.

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров в Москве 11 января подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в регионе. Первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе прошло 30 января.

Minval.az