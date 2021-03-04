«Во время оккупации Армения намеренно разрушила на захваченных территориях села и города, все культурные и религиозные памятники Азербайджана. Наши мечети были превращены в места, где содержали свиней и коров. В интернете имеются фото и видео всего этого. Это – вражда против всего исламского мира. Представители международных медиа отразили факты умышленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 4 марта на XIV онлайн саммите Организации экономического сотрудничества.

Глава государства отметил, что попытки Армении, оскорбившей чувства всех мусульман, расширять связи с мусульманскими странами – не что иное, как лицемерие: «Азербайджан внес ценный вклад в солидарность между мусульманскими странами. С различных международных трибун мы призывали исламские страны к единству. Азербайджан решительно осуждает увязывание Ислама с насилием и террором. Мы должны вести борьбу с исламофобией и поощрять истинные ценности Ислама – мир, толерантность и справедливость. В этом контексте мы приветствуем решение Организации исламского сотрудничества по инициативе Пакистана объявить 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

В настоящее время перед нами стоит такая громадная задача, как реконструкция освобожденных территорий. На освобожденных территориях мы заново отстроим наши города и села, восстановим культурные и религиозные памятники» (цитата по АПА).

Minval.az