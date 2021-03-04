Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 17 га территории, 4 км дорог, 11 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 27 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1575 га территории, 493 км дорог, 1549 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25072 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az