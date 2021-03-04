Баку, Анкара и Тегеран намерены совместно развивать транспортные проекты в регионе, Ереван может также получить выгоду от них, если будет вести себя нормально, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан, Турция и Иран имеют общую позицию по реализации транспортных проектов в регионе. Если Армения будет вести себя нормально, она может выиграть от этого процесса», — сказал Алиев в четверг на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Президент отметил, что Вторая Карабахская война закончена, оставив нагорно-карабахский конфликт в прошлом.

«Как я уже говорил, нагорно-карабахский конфликт завершился после славной победы Азербайджана над Арменией. Нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое. Сейчас мы думаем о будущем. Мы начали обсуждение транспортных проектов, которые объединяют многие страны для обеспечения мира и стабильности в регионе», — подчеркнул президент, слова которого приводит «Интерфакс».

Кроме того глава государства отметил, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года предусматривает строительство транспортного коридора, который соединит Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой и Турцией. Этот коридор создает новые возможности.

В связи с этим, президент призвал стран-участниц ОЭС присоединиться к проекту.

«Хочу отметить, что новый коридор, который пройдет через историческую территорию Азербайджана — Зангезур — и соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой и Турцией, создаст новые возможности в транспортном секторе. Приглашаем страны-участницы ОЭС воспользоваться Зангезурским коридором», — добавил президент.

Minval.az