Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 13 га территории, 5 км дорог, 18 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 19 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 519 га территории, 473 км дорог, 1 494 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 942 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщает Минобороны России.

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