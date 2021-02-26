Сегодня исполнилось 29 лет со дня самого тяжелого военного преступления Карабахской войны – Трагедии в Ходжалы. В ночь на 26 февраля 1992 года при атаке на азербайджанский город Ходжалы 613 местных жителей были убиты лишь за то, что родились азербайджанцами. Среди жертв были 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью.

У посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни, сообщает «Вестник Кавказа».

В мероприятии приняли участие посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы, представители азербайджанской диаспоры и молодёжи.



Minval.az