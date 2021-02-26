В последнее время в российской прессе звучали утверждения о том, что первая карабахская война началась якобы с сумгаитских событий, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу, выступая в Еврейском центре толерантности на мероприятии, посвященном 29-й годовщине Ходжалинской трагедии.

По словам дипломата, первая кровь пролилась не в Сумгаите, случилось это гораздо раньше: «Еще в феврале 1988 года в Аскеранском районе были убиты двое молодых азербайджанцев. По нарастающей шло выдавливание многочисленного азербайджанского населения из Армении. Закрывались азербайджанские школы, шли массовые увольнения азербайджанцев с работы. Их не принимал в больницах, они слышали угрозы на улицах и в общественных местах» (цитата по «Вестнику Кавказа»).

Полад Бюльбюльоглу также рассказал, что в апреле 1983 года армянские экстремисты, проводившие «день геноцида» устроили резню в Зангибасарском (ныне Массиском районе), напав на семью азербайджанцев Гафаровых на свадьбе, убили четверых и ранили десятки азербайджанцев. Но несмотря на многочисленные жалобы, обращения, местная милиция и администрация никак на это не реагировали на них. Даже после обращения в союзные органы уголовные дела так и не были заведены.

В октябре 1987 года после отстранения Гейдара Алиева от должности первого заместителя председателя совета министров СССР начинается массовое изгнание азербайджанцев с территории всей Армении. На антиазербайджанских митингах в Ереване звучали призывы к очищению Армении от турок. Страшные события произошли в Гукарском районе Армении (ныне это Лорийская область). В ночь на 27 ноября 1988 года армянские боевики атаковали там было заживо сожжено 13 азербайджанцев и жестоко убито более 70 человек. Зверства против азербайджанцев имели место в Гюмри. Из 21 тыс. населения Амассийского района 18 тыс. жителей составляли азербайджанцы, которые в следствии этнических чисток были также изгнаны из своих земель.

«Руководство Советского Союза во главе с Горбачевым делало вид, что ничего не происходит. Все жалобы азербайджанцев в союзный центр оставались без ответа или на них давались формальные отписки. В январе 1988 года азербайджанские беженцы из Армении, раненные, измученные, напуганные тысячами стали прибывать в Баку. И в общей сложности только с территории Армении было изгнано более 250 тысяч азербайджанцев», — напомнил азербайджанский дипломат.

Minval.az